مستغانم: توقيف ثلاثة أشخاص يقومون بالنصب عبر الفايسبوك

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية مستغانم من وضع حد لثلاثة أشخاص، أعمارهم بين 23 و 28 سنة، وينحدرون من ولايتي مستغانم ووهران، متورطين في قضية الدخول إلى حساب إلكتروني دون ترخيص، ووجه حق لغرض الحصول على معلومات ووثائق مصنفة مع النصب.

وجاءت هاته القضية بناء على شكوى تقدم بها ضحية اخترق حسابه على موقع فايسبوك من قبل شخص يجهله صاحب حساب وهمي، بعدما منحه رمز التأكيد الخاص بحسابه لجهله للأمور التقنية، ليتفطن أنه وقع ضحية نصب من لدن صاحب الحساب الوهمي بعدما تلقى اتصالات من معارفه وابنه يخطرونه أنهم تلقوا رسائل نصية من حسابه على موقع فايسبوك يطلب منهم صاحبها مبلغ 20.000 دج يرسل له عبر حسابه البريدي الجاري.

وقد مكنت التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة من توقيف المشتبه فيه مقرصن الحساب وشريكيه، وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بعدما حرر ضدهم ملف إجراء قضائي.