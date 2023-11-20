آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

مستغانم: توقيف ثلاثة أشخاص يقومون بالنصب عبر الفايسبوك

20 نوفمبر 2023 ()
+ -

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية مستغانم من وضع حد لثلاثة أشخاص، أعمارهم  بين 23 و 28 سنة، وينحدرون من ولايتي مستغانم ووهران، متورطين في قضية الدخول إلى حساب إلكتروني دون ترخيص، ووجه حق لغرض الحصول على معلومات ووثائق مصنفة مع النصب.

وجاءت هاته القضية بناء على شكوى تقدم بها ضحية اخترق حسابه على موقع فايسبوك من قبل شخص يجهله صاحب حساب وهمي، بعدما منحه رمز التأكيد الخاص بحسابه لجهله للأمور التقنية، ليتفطن أنه وقع ضحية نصب من لدن صاحب الحساب الوهمي بعدما تلقى اتصالات من معارفه وابنه يخطرونه أنهم تلقوا رسائل نصية من حسابه على موقع فايسبوك يطلب منهم صاحبها مبلغ 20.000 دج يرسل له عبر حسابه البريدي الجاري.

وقد مكنت التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة من توقيف المشتبه فيه مقرصن الحساب وشريكيه، وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بعدما حرر ضدهم ملف إجراء قضائي.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    بعد ارتفاع قياسي لأسعار اللحوم البيضاء.. هني يأمر بفتح تحقيق

    10231 قراءة
  • 3

    أمطار على 20 ولاية

    8095 قراءة
  • 4

    "الشاباك" الصهيوني يتحكم في الأمن الإماراتي

    8083 قراءة
  • 5

    الاحتلال يقصف مقر جمعية البركة الجزائرية (فيديو)

    6791 قراءة