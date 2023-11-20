تيبازة: إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف مدبريها

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة من إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر، وأوقفت 06 أشخاص من بينهم من 04 منظمي هذه الرحلات السرية ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

وأفادت مصالح أمن ولاية تيبازة، اليوم، أن العملية مكنت أيضا من حجز أدوات الإبحار المتمثلة في قارب صيد 5.20 م مزود بمحرك قوة 75 حصان إضافة إلى 05 سترات نجدة و مصباح ضوئي، وحجز مبلغ مالي مقدر بـ 104000 دج من عائدات إجرامية وسيارة سياحية تستعمل في تنقل أفراد هاته الشبكة.

وقد تم انجاز ملف قضائي ضد السالفي الذكر عن قضية تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية عبر البحر ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.