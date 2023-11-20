تحرير مختطف بالعاصمة

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار بالعاصمة، من توقيف شبكة إجرامية تتكون من 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و44 سنة عن جناية الاختطاف لغرض الحصول على فدية.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن وقائع القضية تعود إلى تلقي الفرقة نداء من قاعة العمليات مفاده تعرض أحد الأشخاص للاعتداء متبوع باختطاف من قبل مجموعة إجرامية مجهولة الهوية والعدد، كانوا على متن مركبتين على مستوى حظيرة لركن السيارات بالرويبة بالعاصمة.

وأضاف البيان أن التحريات المعمقة التي باشرتها عناصر الفرقة، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، باستغلال الوسائل التقنية، توجت بتحديد مكان احتجاز الضحية بخارج إقليم العاصمة والكشف عن هوية المشتبه فيهم البالغ عددهم عشرة أشخاص، الذين تم توقيفهم وتقديمهم أمام الجهة القضائية المختصة.