مشاهد من السيطرة على سفينة صهيونية في اليمن

نشر الإعلام الحربي التابع لجماعة الحوثي في اليمن مشاهد للعملية العسكرية النوعية التي استهدفت سفينة صهيونية وأدت إلى السيطرة عليها واقتيادها إلى الساحل اليمني يوم أمس الأحد.

وبين شريط الفيديو أن القوات المسلحة استخدمت طائرة مروحية نزلت فوق سطح السفينة من أجل السيطرة على طاقمها ثم اقتيادها إلى أحد الموانئ اليمنية.

مشاهد للعملية العسكرية النوعية للقوات البحرية اليمنية على السفينة الإسرائيلية والسيطرة عليها واقتيادها إلى الساحل اليمني - 19-11-2023م pic.twitter.com/xukot1li7g — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) November 20, 2023

وكان ذات المصدر قد أكد في بيان إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تجددُ تحذيرَها لكافةِ السُّفُنِ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيلي أو التي تتعاملُ مَعَهُ بأنها سوفَ تصبحُ هدفاً مشروعاً للقواتِ المسلحة.

وأضافت أنها تهيبُ بكلِّ الدولِ التي يعملُ رعاياها في البحرِ الأحمرِ بالابتعادِ عن أيِّ عملٍ أو نشاطٍ مع السفنِ الإسرائيليةِ أوِ السفنِ المملوكةِ لإسرائيليين، وأكدت استمرارَها في تنفيذِ العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيلي حتى يتوقفَ العُدوانُ على قطاعِ غزةَ.