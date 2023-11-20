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العالم

مشاهد من السيطرة على سفينة صهيونية في اليمن

20 نوفمبر 2023 ()
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نشر الإعلام الحربي التابع لجماعة الحوثي في اليمن مشاهد للعملية العسكرية النوعية التي استهدفت سفينة صهيونية وأدت إلى السيطرة عليها واقتيادها إلى الساحل اليمني يوم أمس الأحد.

وبين شريط الفيديو أن القوات المسلحة استخدمت طائرة مروحية نزلت فوق سطح السفينة من أجل السيطرة على طاقمها ثم اقتيادها إلى أحد الموانئ اليمنية.

وكان ذات المصدر قد أكد في بيان إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تجددُ تحذيرَها لكافةِ السُّفُنِ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيلي أو التي تتعاملُ مَعَهُ بأنها سوفَ تصبحُ هدفاً مشروعاً للقواتِ المسلحة.

وأضافت أنها تهيبُ بكلِّ الدولِ التي يعملُ رعاياها في البحرِ الأحمرِ بالابتعادِ عن أيِّ عملٍ أو نشاطٍ مع السفنِ الإسرائيليةِ أوِ السفنِ المملوكةِ لإسرائيليين، وأكدت استمرارَها في تنفيذِ العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيلي حتى يتوقفَ العُدوانُ على قطاعِ غزةَ.

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