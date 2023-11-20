المغرب: مسيرة "مليونية" رفضا للتطبيع

أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، اليوم الاثنين، عن تنظيم مسيرة شعبية "مليونية"، الأحد القادم بمدينة الدار البيضاء، تنديدا بالعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة ورفضا للتطبيع بين الرباط والكيان الصهيوني.

ودعت الجبهة المغربية في بيان لها، الشعب المغربي إلى التعبئة للمشاركة المكثفة في هذه المسيرة للتأكيد مجددا وبقوة على ضرورة إيقاف العدوان الهمجي على غزة وفتح معبر رفح، وإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان الصهيوني المحتل، الذي يرتكب جرائم غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت في السياق إلى نجاح تظاهرات "يوم الغضب والمقاطعة" التي نظمتها أول أمس السبت وأمس الأحد، تحت شعار: "أوقفوا العدوان الهمجي الصهيوني على غزة"، ومنها المسيرة الاحتجاجية النسائية المنددة بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة الصامدة والاستهداف الممنهج للنساء والأطفال من طرف جيش الاحتلال الصهيوني، متوعدة المخزن بالاستمرار في النضال والاحتجاج حتى إسقاط التطبيع.

ومنذ السابع أكتوبر الماضي، تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتراجع عن التطبيع مع الكيان المحتل وطرد الصهاينة من المغرب، في ظل الجرائم البشعة التي يقترفها الجيش الصهيوني ضد المدنيين العزل، خاصة الأطفال والنساء.