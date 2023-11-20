المصادقة على مشروعي قانونين متعلقين بالصحافة

تمت الأحد المصادقة بالأغلبية المطلقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، والنشاط السمعي البصرى، بالمجلس الشعبي الوطني.

وحسب بيان للمجلس، فقد "عقدت الإثنين جلسة عامة، برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وبحضور كل من محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ومحمد لعقاب، وزير الاتصال وبسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان".

وأضاف المصدر، بأن الجلسة خصصت ل"المصادقة على النص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء حول الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية (المادتين 27 و163 منه)، حيث تم التصويت على مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري."

وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني، أضاف البيان، " افتتحت الجلسة بعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية، للنص الذي أعدته اللجنة متساوية الأعضاء، تلاه تقديم مقرر اللجنة لتقرير اللجنة ، ليعرض رئيس المجلس الصيغة الجديدة للمادة 27 و حذف المادة 163، للمصادقة كل واحدة على حدى، حيث حظيتا بموافقة الأغلبية المطلقة للنواب ليتم بعد ذلك عرض نص القانون بكامله للمصادقة الذي حظي بدوره بموافقة الأغلبية المطلقة للنواب."

أما بشأن مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وكذا مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، وبعد تلاوة التقريرين التكميليين من طرف مقرر اللجنة المختصة، عرض رئيس المجلس، ذكر البيان "مشروعي القانونين للتصويت كل واحد على حدى، حيث حظيا بموافقة الأغلبية المطلقة للنواب".