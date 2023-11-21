تراجع طفيف في أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتتخلى عن بعض المكاسب التي حققتها في الجلستين الماضيتين.

جاء ذلك مع تزامنا مع حذر المستثمرين قبيل اجتماع أوبك+ المقبل المقرر في 26 نوفمبر الجاري، الذي قد يناقش تقديم تخفيضات إضافية في إمدادات النفط لإحداث التوزان في الأسواق.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الإثنين على ارتفاع بأكثر من 2 بالمائة، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من تراجع الإمدادات.

وبحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم شهر جانفي2024، بنسبة 0.77 بالمائة، لتصل إلى 81.68 دولارًا للبرميل.

بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم جانفي المقبل، بنسبة 0.80 بالمائة لتصل إلى 77.21 دولارًا للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط نحو 16 بالمائة منذ أواخر سبتمبر الماضي، مع استقرار إنتاج الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، عند مستويات قياسية، في حين كانت السوق قلقة بشأن نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.