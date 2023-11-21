وفاة شخصين في انقلاب سيارة وجرار

توفي شخصان في حادثي انقلاب سيارة وجرار أحدهما صبيحة اليوم بولاية الجزائر والثاني ليلة البارحة بولاية غليزان.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان لها، بأن إسعافاتها تدخلت فجر هذا الثلاثاء على الساعة السادسة وعشرين دقيقة (06:20)، من أجل حادث انحراف سيارة على مستوى الطريق السريع دويرة اتجاه زرالدة محول بابا حسن بلدية بابا حسن دائرة درارية.

وأضاف نفس المصدر بأن الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 39 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وفي ولاية غليزان خلف حادث انقلاب جرار وفاة شخص، حيث أوضحت مصالح الحماية المدنية، بأن إسعافاتها تدخلت ليلة الإثنين إلى الثلاثاء على الساعة التاسعة (21:00) ، من أجل حادث انقلاب جرار بدوار خدام تازغات بلدية ودائرة الحمادنة، مخلفا وفاة شخص تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.