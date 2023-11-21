مستغانم: القبض على شبكة إجرامية تنظم رحلات "الحراقة"

مواصلة لمجهودات مصالح أمن ولاية مستغانم في مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، استطاعت عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية، تتكون من10 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و43 سنة، ينحدرون من ولايات (مستغانم، وهران، غليزان والبليدة) متورطين في قضية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة من أجل الحصول على منفعة مالية ومحاولة الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

القضية جاءت بعد استغلال معلومات واردة لعناصر ذات الفرقة مفادها وجود مجموعة من الأشخاص بصدد التحضير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية باتجاه الضفة الأخرى انطلاقا من أحد شواطئ ولاية مستغانم.

وقد أفضت التحريات والتحقيقات في القضية إلى تحديد هوية 10 مشتبه فيهم وتوقيف 09 منهم فيما يبقى شخص واحد في حالة فرار.

والتنسيق مع النيابة المختصة وبعد استصدار إذن بالتفتيش لمساكن المدبرين لعملية الإبحار السري، تم العثور على قارب مطاطي كبير الحجم مزود بمحرك ذات قوة 40 حصانا، بالإضافة إلى 06 دلاء معبأة بمادة البنزين بسعة 30 لترا، بالإضافة إلى مجاذف ومضخة خاصة بالقارب المطاطي مع معدات وأغراض تستعمل في الهجرة السرية.

وقد أنجز ضد المشتبه فيهم ملف إجراء قضائي قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.