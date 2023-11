L'hypocrisie occidentale mise à nu

Lorsqu’un journaliste d’Al Jazeera, a demandé à Josep Borrell, chargé des affaires étrangères de l’Union européenne si le Hamas avait commis des crimes de guerre le 7 octobre, il a répondu "oui" sans hésitation aucune mais a été plus prudent sur la même question concernant les crimes commis par l’entité sioniste à Gaza, déclarant "je ne suis pas avocat et il y a la Cour pénale internationale, qui va enquêter et plusieurs pays ont demandé à cette cour d’ouvrir une enquête".

Cette simple question a permis au journaliste de montrer au monde, le deux poids, deux mesures pratiqué par ceux qui prétendent défendre les droits de l’Homme.

L’opération « déluge d’Al-Aqsa » a mis à nu les dirigeants du monde occidental qui ne voient dans le monde arabe qu’un territoire à conquérir et à piller avec la complicité de certains régimes arabes à la botte de leurs maitres.