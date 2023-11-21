طلبة الليسانس كلاسيكي بجامعة البشير الإبراهيمي يعتصمون

تجمع، صباح اليوم الثلاثاء، عشرات الطلبة المتحصلين على شهادة ليسانس كلاسيكي، في مختلف الشعب، المسجلين في شهادة الماستر، للمطالبة بتطبيق القرار الوزاري 1057 المؤرخ في 02 أوت 2023، الذي نص على تسجيل حاملي شهادة الليسانس نظام قديم في ماستر 2، مباشرة.

وأوضح المحتجون في ردهم على "الخبر"، أنهم سجلوا وفقا للمرسوم، لكنهم يدرسون في مستوى ماستر 1، لأن إدارة جامعة البشير الإبراهيمي رفضت تطبيق المنشور، و أضاف المتحدثون في ردهم على "الخبر" ، أن إدارة الجامعة بررت ذلك بصدور توجيهات شفوية من الوزارة بذلك، متحججة بنقص المؤطرين، بينما أكد لنا أحد إطارات الجامعة في تفسير الموقف ، أن بعض الجامعات التزمت بتطبيق القرار الوزاري، بعد أن طالبت الوزارة الالتزام به، و البعض الآخر تنصل منه.

وحاولنا الاتصال بمدير الجامعة فلم نتمكن، واتصلنا بكسال أسامة المكلف بالبيداغوجيا، فأوضح في رده أن توجيهات الوزارة في الندوات الجامعية الجهوية أعطت توجيهات بتسجيل الطلبة المعنيين في ماستر 1 ، خاصة من لم يدرس المقاييس المدرجة في ماستر واحد، مع إمكانية تسجيل الطلبة الذين درسوا تلك المقاييس في ماستر2، و بعد دراسة اللجان البيداغوجية لملفات الطلبة المعنيين بالمرسوم، المتحصلين على شهادة البكالوريا، زائد أربع سنوات في النظام القديم، تبين أنهم لم يدرسوا المقاييس المدرجة في ماستر 1 ، فتم تسجيلهم وفقا لذلك.

وعن تطبيق بعض الجامعات للقرار الوزاري دون أخذ بعين الاعتبار الشرط المذكور، أضاف أن90 بالمئة من الجامعات التزمت بالتوجيهات الشفوية، القاضية باعتماد شرط دراسة المقاييس، وعشرة بالمئة طبقت المنشور بحذافيره.

ويبقى المشكل مطروحا في جامعة البشير الإبراهيمي التي يصر طلبتها على تطبيق المنشور، ويعتبرون رد إدارة الجامعة تنصل من المسؤولية في غياب نص مكتوب، إلى أن تتدخل الجهات المعنية للفصل في الإشكال، خاصة وأن المحتجين أكدوا مواصلتهم للاعتصام أمام إدارة الجامعة.