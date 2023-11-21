توقيع عدة اتفاقيات للتعاون بين الجزائر وتركيا

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون الثنائي بين البلدين شملت قطاعات مختلفة.

وقد جرى التوقيع على هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمقر رئاسة الجمهورية عقب المحادثات التي جمعت بين الرئيسين تبون وأردوغان.

ويتعلق الأمر باتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الأناضول، وقعها المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، سمير قايد، والمدير العام لوكالة الأناضول، السيد سردار كلاكوز، ومذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية الجزائرية ووكالة الفضاء التركية للتعاون في مجال استخدام علوم وتكنولوجيات وتطبيقات الفضاء للأغراض السلمية، وقعها المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، عز الدين أوصديق، ورئيس وكالة الفضاء التركية، يوسف كيراتش.

وفي الجانب الاقتصادي، تم توقيع اتفاقية تجارية بين شركتي سوناطراك وبوتاش تتعلق ببيع وشراء الغاز المميع، وقعها الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، والمدير العام لمؤسسة بوتاش، عبد الواحد هيدان.

كما تم التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال الأرشيف، وقعه المدير العام بالنيابة لمؤسسة الأرشيف الوطني، سامي عثماني مرابط، وبوهو أونال، المدير العام لأرشيف الدولة برئاسة الجمهورية التركية.

وفي مجال الصحة، وقع البلدان على اتفاقية توأمة بين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق الكبرى بزرالدة ومستشفى مدينة باتشاش شاهير ساكورا بإسطنبول، وقعها الأمين العام لوزارة الصحة، محمد طلحي، ونائب وزير الصحة التركي، تورغا تونولاي.

كما تم التوقيع على إعلان وزاري مشترك يتعلق باتفاق التجارة التفاضلي الجزائري-التركي وقعه وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، ووزير التجارة التركي، السيد عمر بولات، فضلا عن توقيع ذات المسؤولين على اتفاق تعاون في مجال حماية المستهلك وملاحظة وتفتيش السوق ومراقبة نوعية المنتجات والخدمات.

وبذات المناسبة، وقع الجانبان على مذكرة تفاهم في مجال البيئة وقعها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ووزير الشؤون الخارجية التركي، هاكان فيدان.

كما وقع الوزيران على اتفاق يتعلق بالإنتاج السينمائي المشترك ومذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية الجزائرية والمكتبة الوطنية التركية وبرتوكول تعاون في مجال المنح الدراسية للتعليم العالي ومذكرة تفاهم للتعاون في ميدان التشريفات.