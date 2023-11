Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, ont coprésidé, mardi à Alger, la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération entre l'Algérie et la Turquie.

Ces accords et mémorandum de coopération portant sur plusieurs secteurs, ont été signés au siège de la Présidence de la République à l'issue d'entretiens qui ont eu lieu entre les Présidents Tebboune et Erdogan.

Le Président Erdogan était arrivé auparavant à Alger pour une visite officielle au cours de laquelle il a coprésidé avec le Président Tebboune les travaux de la 2e session du Conseil de coopération de haut niveau algéro-turc.