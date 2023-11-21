مجموعة "الخضر": غينيا تتعثر وأوغندا تستفيق

أجريت، زوال اليوم الثلاثاء، مقابلتان عن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 عن منطقة إفريقيا (المجموعة السابعة)، وشهدت نتائج خدمت المنتخب الوطني الذي حافظ على الصدارة.

وانهزم المنافس الأول لـ"الخضر" على بطاقة التأهل، المنتخب الغيني، في بوتسوانا أمام المنتخب المحلي بنتيجة هدف مقابل صفر سجل في الدقيقة 79.

في مقابلة أخرى، حقق المنتخب الأوغندي أول فوز له في التصفيات على حساب نظيره الصومالي بهدف وحيد على ملعب بركان في المغرب.

وعلى ضوء هاتين النتيجتين يبقى أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في الصدارة برصيد ست نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الملاحقين، بوتسوانا، غينيا، أوغندا والموزمبيق، فيما يتذيل الصومال بدون رصيد.

وسيعود "الخضر" للتصفيات شهر جوان 2024 حيث يستقبل المنتخب الوطني نظيره الغيني قبل التنقل لمواجهة المنتخب الأوغندي في الجولتين الثالثة والرابعة.

ترتيب المجموعة السابعة:

1 – الجزائر 6 نقاط

2 – بوتوسانا 3 نقاط

3 – غينيا 3 نقاط

4 – أوغندا 3 نقاط

5 – الموزمبيق 3 نقاط

6 – الصومال 0 نقاط