إنقاذ أهلي البرج من الزوال

وقعت إدارة أهلي البرج، عشية اليوم الثلاثاء، على عقد رعاية مع مجمّع "كوندور" لتمويل "الكابا" لموسم واحد.

وتمت مراسيم توقيع الاتفاقية بين الطرفين بمقر شركة "كوندور" بحضور مساعد المدير العام للشركة محمد الصالح دعاس، ورئيس اللجنة المسيّرة المؤقتة لأهلي البرج مصطفى سڨني، وممثلي وسائل الإعلام.

وأكّد محمد الصالح دعاس أن عقد الرعاية الموقع مع أهلي البرج يحمل الكثير من المفاجآت سيتم الكشف عنها على مدار الموسم الكروي الحالي على حدّ قوله، مبرزا فخر الشركة بمرافقة الأهلي البرايجي وعودة علامة "كوندور" على قميص النادي، متمنيا عودة الفريق إلى مكانته الطبيعية في الرابطة المحترفة.

من جهته، ثمّن مصطفى سڨنى رئيس "ديريكتوار" أهلي البرج، ثقة مسؤولي شركة كوندور في إدارة أهلي البرج، ووقوفهم بجانب النادي عن طريق الدعم المالي الذي سيعطي، برأيه، جرعة أوكسيجين للفريق للخروج من الوضعية الصعبة التي يمرّ بها الأهلي، كاشفا عن تسوية قضية اللاعب محمد الصالح رشراش بعد دفع أمواله العالقة المقدرة بمليار و200 مليون سنتيم، التي كانت سببا مباشرا في خسارة أهلي البرج على البساط في اللقائين الأوليين من بطولة الجهوي الأول بسبب رفض رابطة باتنة تسليم الفريق إجازات اللاعبين، استنادا لقرار "الفيفا" إلى حين تسديد ديون اللاعب رشراش.

وقال مصطفى سڨني، في تدخله بعد التوقيع على الاتفاقية مع كوندور، بأن فريقه سيعود إلى المنافسة الرسمية، نهاية هذا الأسبوع، تزامنا مع إجراء الجولة الثالثة من بطولة الجهوي الأول، مبرزا وقوف السلطات المحلية وعلى رأسهم والي الولاية في إنقاذ الأهلي البرايجي من الإقصاء النهائي من المنافسة بعدما كان الفريق مهدّدا بالشطب من البطولة في حال غيابه عن المباراة الثالثة تواليا، وذلك طبقا للمادة 62 من القوانين العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، داعيا رجال المال والأعمال والأنصار مد يد العون للفريق من أجل عودته إلى مكانته الطبيعية.