Erdogan salue la position de l’Algérie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que la cause palestinienne a été à la tête des discussions bilatérales entre l’Algérie et la Turquie.

Lors d’une conférence de presse conjointe, il a salué la position algérienne « ferme » en ce qui concerne la cause palestinienne.

« La Turquie salue la position ferme de l’Algérie en ce qui concerne la cause palestinienne. Cette position témoigne de d’histoire de l’Algérie envers les causes justes », a-t-il déclaré.

Concernant un éventuel échange d’otages entre l’entité sioniste et Hamas, Erdogan a déclaré : « notre ministre des affaires étrangères, le chef de nos renseignements ainsi que le Qatar, suivent conjointement cette question. Notre priorité à Gaza c’est de parvenir à un cessez-le-feu permanent et de parvenir les aides humanitaires sans obstacles. Nous souhaitons obtenir des résultats au plus vite concernant l’échange des otages».