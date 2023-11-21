تيبازة: توقيف شخصين في قضية تخزين المخدرات

أوقفت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة فوكة في تيبازة شخصين مشتبه فيهما في تخزين المخدرات والمخدرات الصلبة لغرض المتاجرة والترويج.

وبحسب ما أفادت به مصالح أمن ولاية تيبازة، اليوم، فإن العملية جاءت على إثر استغلال معلومات تفيد بقيامهم شخصين بتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض المتاجرة والترويج، ليتم بعد التنسيق مع النيابة المختصة وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذ عملية شرطية مكنت من توقيفهما مع ضبط وحجز كمية من المخدرات من نوع القنب تقدر بـ4 صفائح بوزن 393.51 غرام

وكمية أخرى من المخدرات الصلبة تقدر بـ65 قرص من نوع اكستازي.

وبعد استيفاء الإجراءات تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة عن قضيتي تخزين المخدرات لغرض المتاجرة والترويج والحيازة على المخدرات الصلبة لغرض عرضها على الغير من أجل الاستهلاك الشخصي بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة.