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مال و أعمال

جديد مشروع المدينة الإعلامية

21 نوفمبر 2023 ()
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تم تخصيص 220 مليار دج كرخص التزام (رخص برنامج)، و60 مليار دج كاعتمادات الدفع لمشروع المدينة الإعلامية الجديدة "ميديا سيتي" بالجزائر العاصمة في إطار مشروع قانون المالية لـ2024، حسبما علم اليوم الثلاثاء، لدى وزارة السكن والعمران والمدينة.

ويتربع مشروع المدينة الإعلامية الجديدة، التي ستقام ببلدية أولاد فايت (غرب العاصمة)، والتي أشرف رئيس الجمهورية على وضع حجر الأساس بها في جويلية الفارط، على مساحة تقدر بـ74 هكتارا.

ويضم المشروع منطقة لوسائل الإعلام واستوديوهات للتصوير وقرية للفنانين وفضاء للتعليم والبحث ومنطقة متعددة الخدمات. وتتشكل المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام من مقرات المؤسسات الإعلامية الوطنية، وهي المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، وكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الإذاعة الجزائرية، وقناة الجزائر الدولية "الـ24".

 

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