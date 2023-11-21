استلام مصنع "فيات" منتصف ديسمبر

سيتم استلام مصنع السيارات لعلامة "فيات" لوهران في منتصف شهر ديسمبر القادم على أن يدخل في الإنتاج نهاية العام الجاري، حسب الآجال المحددة، حسبما أفاد بذلك مساء اليوم الثلاثاء والي وهران سعيد سعيود.

وأبرز سعيود في تصريح إعلامي على هامش تفقده للمشروع المتواجد بالمنطقة الصناعية لطفراوي أن أشغال إنجاز المصنع تسير بوتيرة "جد متقدمة" وفق البرنامج المسطر وتجاوزت نسبة الأشغال به 90 بالمائة على أن يسلم كليا منتصف شهر ديسمبر القادم ويدخل حيز الإنتاج نهاية العام الجاري وفق الآجال المحددة.

وأضاف أنه "لم يتبق سوى أشغال التهيئة الخارجية والأشغال الثانوية على مستوى المبنى اللوجيستيكي ومبنى تركيب السيارات والتي توشك على نهايتها قبل 15 ديسمبر القادم على أقصى تقدير"، مشيرا إلى أن "خط الإنتاج الأول الخاص بتركيب سيارات علامة فيات 500 انتهت الأشغال به فيما يوجد خط الإنتاج الثاني الخاص بعلامة ديبلو في مرحلة التركيب".

وبخصوص التهيئة الخارجية للمصنع، أوضح نفس المسؤول أن الأشغال التي أسندت لثلاث مقاولات توشك على نهايتها حيث بلغت نسبة تقدمها 92 بالمائة على أن تنتهي أواخر نوفمبر الجاري، مذكر بأنه تم الانتهاء من أشغال ربط المصنع بالكهرباء وشبكة الألياف البصرية (الانترنت) والغاز والمياه والتطهير الصحي وكذا الطرقات بنسبة 100 بالمائة.

وأشار والي وهران إلى أن هذا المشروع سيسمح فور دخوله حيز الخدمة بـ"خلق ديناميكية اقتصادية ببلدية طفراوي من جهة وتشجيع متعاملين اقتصاديين آخرين للاستثمار بهذه المنطقة الصناعية التي تتربع على مساحة 576 هكتار من جهة أخرى".

وكشف ذات المسئول أن المصنع سيعرف عملية توسعة مما سيسمح بتوفير مناصب شغل جديدة لفائدة شباب المنطقة التي ستصبح مستقبلا أكثر جاذبية للاستثمار. ويعتبر مصنع سيارات "فيات" أول مصنع أجنبي 100 بالمائة وتقدر طاقة إنتاجه بـ 90.000 سيارة في السنة بإنتاج 3 أنواع من السيارات (موديلات) إلى غاية 2026 على أن يطلق إنتاج النوع الرابع انطلاقا من 2029.