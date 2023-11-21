مفاجآت في تصفيات المونديال

شهدت مقابلات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 عن منطقة إفريقيا عدة مفاجآت، حيث تعثرت منتخبات تصنف ضمن كبار القارة السمراء.

واحترم المنطق في المجموعة الأولى التي شهدت تحقيق مصر وبوركينافاسو فوزين على حساب سيراليون وإثيوبيا، حيث يتصدر الفراعنة بست نقاط وتأتي الخيول في المرتبة الثانية بأربع نقاط.

في المجموعة الثانية تعثر بطل إفريقيا، السنغال، أمام المنتخب الطوغولي في لومي بنتيجة سلبية، بل نجا رفقاء ماني من الخسارة بعدما ضيع المحليون عدة فرص لافتتاح باب التسجيل، حيث يتصدر "أسود التيرانغا" المجموعة بأربع نقاط مناصفة مع المنتخب السوداني.

المجموعة الثالثة شهدت مفاجآت بالجملة، حيث تعثر المرشحان للتنافس على بطاقة التأهل، نيجيريا وجنوب إفريقيا، بعدما اكتفى الأول بالتعادل (1-1) أمام زيمبابوي وانهزم الثاني ضد رواندا (2-0)، ليتصدر هذا الأخير المجموعة بأربع نقاط متقدما على "البافانا بافانا" (3 نقاط) و"النسور الممتازة" (نقطتان).

وحقق المنتخب الليبي نتيجة مرضية أمام المنتخب الكاميروني بكل نجومه وتعادل معه بهدف في كل شبكة بمدينة بنغازي، حيث بات الثنائي يتقاسم صدارة المجموعة الرابعة مع الرأس الأخضر بأربع نقاط لكل منتخب.

وحقق المرشحان في المجموعات السادسة (كوت ديفوار)، الثامنة (تونس) بداية موفقة بالعلامة الكاملة، لكن رغم ذلك تتقاسم الأفيال صدارة المجموعة السادسة مع الغابون بست نقاط، في حين نجا نسور قرطاج من فخ منتخب مالاوي محققين فوزا ثمينا في أواخر دقائق المقابلة بهدف عن طريق ضربة جزاء ما جعلهم يتقاسمون صدارة المجموعة الثامنة مع غينيا الاستوائية بست نقاط.

ويبدو المتتخب الوطني في أفضل وضعية خلال بداية التصفيات بعد انفراده بصدارة المجموعة السابعة برصيد ست نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن الملاحقين، إثر تحقيقه الفوز الثاني على حساب موزمبيق (2-0)، مستغلا هدية المنتخب البوتسواني الذي تغلب، في نتيجة غير متوقعة، على المنتخب الغيني بهدف دون مقابل.

في المجموعة التاسعة حقق منتخب جزر القمر مفاجئة مدوية بعدما أطاح بمنتخب غانا (1-0)، محققا بذلك فوزه الثاني على التوالي ما جعله يتصدر بست نقاط، ومستغلا تعثر المرشح الآخر، منتخب مالي (4 نقاط)، على أرضية ميدانه أمام إفريقيا الوسطى بهدف في كل شبكة.