سيدي بلعباس: إنقاذ أربعة أشخاص من الموت بحي "بومليك"

نجا أربعة أشخاص من عائلة واحدة خلال الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأربعاء من الموت الأكيد حين تبين استنشاقهم لغازات أحادي أوكسيد الكربون المتسرب من موقد ناري موصل بقارورة غاز البوتان لغرض التدفئة على مستوى مقرهم السكني العائلي الكائن بحي "عبد القادر بومليك" الكائن في الضاحية الشرقية لمدينة سيدي بلعباس.

وتتراوح أعمار الضحايا ممن تكفل أفراد الحماية المدنية بتحويلهم صوب استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" بسبب معاناتهم من صعوبات في التنفس بين عامين و38 سنة، وهم الذين تحدثت مصادر طبية عن استقرار أوضاعهم الصحية بعد تلقيهم للعلاج.

وتعد حالة حي "عبد القادر بومليك" أولى حالات الاختناق المسجلة منذ بداية موسم خريف 2023 بسيدي بلعباس وهي التي تزامنت مع تسجيل تراجع محسوس في درجات الحرارة.