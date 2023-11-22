هذا هو تصنيف منتخبات يورو 2024

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء، عن تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" وذلك عقب انتهاء منافسات التصفيات المؤهلة للمسابقة التي ستقام بألمانيا خلال الفترة من 14 جوان وحتى 14 جويلية 2024.

وضمن 21 منتخبا التأهل المباشر لنهائيات البطولة القارية وتواجد المنتخب الألماني مستضيف للبطولة في المستوى الأول مع منتخبات فرنسا، إسبانيا، وبلجيكا، والبرتغال، وإنجلترا.

وفى المستوي الثاني أوقع التصنيف منتخبات الدنمارك، ورومانيا، والمجر، وألبانيا، والنمسا، وتركيا، فيما ضم المستوى الثالث كلا من هولندا، وجمهورية التشيك، واسكتلندا، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، وكرواتيا.

وتواجد المنتخب الإيطالي حامل لقب النسخة الماضية في قائمة تصنيف منتخبات المستوى الرابع في واحدة من مفاجآت التصنيف، مع منتخبات صربيا، وسويسرا، يضاف لهم المنتخبات الثلاثة الفائزة في مباريات الملحق.

وكان الاتحاد الأوربي "يويفا" حدد الثاني من ديسمبر المقبل موعدا لإجراء قرعة نهائيات بطولة أمم أوروبا يورو 2024، حيث ستقام فعاليات القرعة بمدينة هامبورغ الألمانية.

وحدد من خلالها أربعة مستويات لعملية سحب القرعة ستوزع على ست مجموعات، ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات تحصل على المركز الثالث من المجموعات الست إلى الدور الثاني.