غلق ملعب ''ميلود هدفي''

انطلقت أشغال تجديد عشب ملعب ''ميلود هدفي'' لوهران، حيث يستقبل النادي المحلي مولودية وهران منافسيه في بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم هذا الموسم، على أن تستمر ''على الأرجح لمدة ستة أسابيع''، حسبما علم اليوم الأربعاء من إدارة هذه المنشأة الرياضية.

وأوضح عبد القادر منازلي، المدير العام للمركب الأولمبي ''ميلود هدفي''، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن العملية تتمثل في زرع البذور الشتوية لمنع تأثر العشب بالجليد، مضيفا أن الأمر عادي جدا، ''حيث تقوم به الشركة المعنية بصيانة الأرضية مرتين في العام، بإضافة زرع البذور الصيفية لحماية الأرضية من الحرارة الشديدة خلال موسم الصيف''.

ويجد فريق المولودية، الذي تأجلت مباراته لحساب الجولة القادمة أمام اتحاد الجزائر، نفسه مجبرا، خلال فترة غلق ملعب كرة القدم الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج على نقل مباراتين على الأقل من مبارياته المقبلة بوهران إلى ملعب آخر، قد يكون بنسبة كبيرة ملعب "أحمد زبانة"، الذي تعود ''الحمراوة'' الاستقبال به طيلة المواسم الفارطة.

وأفاد المسؤول الأول عن المركب الرياضي ''ميلود هدفي''، أن إعادة فتح الملعب لأبوابه قد يكون يوم 25 ديسمبر الجاري ''إذا سارت الأمور وفق ما هو مبرمج لها''، للسماح لـ "الحمراوة" باستضافة منافسيهم به.

من جهة أخرى، أعرب منازلي عن أسفه لقلة الإقبال على مباريات مولودية وهران لحد الآن، سواء من طرف أنصار هذا النادي بشكل خاص أو عشاق الكرة المستديرة بعاصمة الغرب الجزائري بشكل عام، وهو ما يشكل "خسارة فادحة" للمركب من الجانب المالي.