Des pluies orageuses dans 19 wilayas

De fortes averses accompagnées d’orages affecteront à partir d’aujourd’hui 19 wilayas du pays, a indiqué ce mercredi l’Office national de météorologie (ONM), dans un bulletin météo spécial (BMS) de vigilance orange.

Les wilayas concernées par ce BMS et qui sont placées sous vigilance orange sont: Alger, ainsi que Tipaza, , Boumerdès, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Ain defla, Médéa, Blida,Bouira, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras.

Des quantités de pluie estimée entre 40 et 60 mm, pouvant atteindre ou dépasser les 80 mm notamment sur les régions côtières, sont attendues durant la validité de ce BMS.