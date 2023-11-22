مدرب تونسي في شبيبة الساورة

أكدت إدارة شبيبة الساورة توصلها لاتفاق نهائي مع مدرب أجنبي سيلتحق اليومين القادمين للإشراف على العارضة الفنية للفريق.

ولم تذكر الصفحة الرسمية للنادي عن هوية المدرب غير أن صحيفة "الشروق" التونسية كشفت أن الأمر يتعلق بالتقني التونسي ناصيف البياوي.

وسبق للمدرب المذكور تدريب عدة أندية تونسية وعربية على غرار الملعب التونسي، النادي البنزرتي والفتح السعودي.

وسيخلف البياوي نظيره شريف حجار الذي استقال من العارضة الفنية للنادي بعد الخسارة الثقيلة ضد مولودية الجزائر (4-0) في الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى.

ويتواجد النادي الممثل لولاية بشار في المركز الحادي عشر بصيد 8 نقاط من فوزين، تعادلين وهزيمتين بعد مرور ست جولات.