كورتيبا يعلن غياب سليماني

يغيب المهاجم الدولي الجزائري لنادي كوريتيبا البرازيلي، إسلام سليماني، الذي يعاني من إصابة، عن المباراة خارج الديار أمام حامل كأس "كوبا ليبرتادوراس" نادي فلومينانس، المقررة يوم السبت لحساب الجولة الـ35 للبطولة البرازيلية لكرة القدم، حسبما أوردته اليوم الأربعاء الصحافة المحلية.

وأوضح نفس المصدر: "يتابع اللاعب البالغ من العمر 35 سنة، علاجا بالجزائر، حيث يراقب الطاقم الطبي العملية عن بعد".

وتعرض أحسن هداف في تاريخ المنتخب الوطني (43 هدفا) لإصابة على مستوى الفخذ، لدى محاولته مراقبة الكرة، خلال مباراة يوم الأحد الماضي التي جرت خارج الديار بالموزمبيق (2-0) لحساب الجولة الثانية عن المجموعة السابعة لتصفيات كأس العالم-2026.

وأضاف بيان النادي البرازيلي: " مشاركة اللاعب الجزائري غير مؤكدة أيضا في المباراة الموالية المبرمجة يوم الأربعاء المقبل أمام بوتافوغو بحساب الجولة 36 للبطولة المحلية".

عقب الجولة الـ34، يحتل كوريتيبا المركز 19 وما قبل الأخير برصيد 29 نقطة. فهو مطالب بالفوز بكل مبارياته الأخيرة وانتظار تعثر منافسيه المباشرين لتفادي النزول للقسم الثاني.

وكان سليماني قد التحق بنادي كوريتيبا في شهر أوت الماضي بعقد يمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2024، قادما من أندرلخت البلجيكي.