GNL: L'accord algéro-turc étendu sur 3 ans

L'accord signé entre Sonatrach et la société turque Botas portant sur la vente et l'achat de Gaz naturel liquéfié (GNL) destiné au marché turc s'étend sur une durée de trois ans, a indiqué mercredi un communiqué de la compagnie nationale des hydrocarbures.

Cet accord a été signé mardi par le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi et le PDG de la société turque Botas, Abdulvahit Fidan, lors d'une cérémonie au niveau de la présidence de la République, co-présidée par président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue turc, M. Recep Tayyip Erdogan qui a effectué une visite officielle en Algérie.

"A travers cet accord, les deux parties ont convenu, notamment, d'étendre leur coopération pour une durée de trois ans, renforçant ainsi leur partenariat de longue date dans le domaine du gaz", est-il souligné dans le communiqué.

Pour rappel, Sonatrach fournit depuis 1988 du GNL, à travers un contrat de long terme, à Botas, une société publique spécialisée dans l'approvisionnement du marché turc en gaz.