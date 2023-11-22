توقيف 8 عناصر دعم وتدمير قنبلتين

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير قنبلتين تقليديتي الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بالبليدة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 50 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 3 قناطير و81 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 4,376 كيلوغرام من مادة الكوكايين و240245 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإن صالح وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 158 شخصا وضبطت 38 مركبة و224 مولدا كهربائيا و84 مطرقة ضغط و8 أجهزة للكشف عن المعادن و130 قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 15 شخصا آخر وضبط 06 بنادق صيد و29634 لتر من الوقود و31 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و16 قنطار من مادة التبغ و21389 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 449 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 333 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.