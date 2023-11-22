العرباوي يتلقى مكالمة من نائب رئيس دولة الإمارات

تلقى الوزير الأول نذير العرباوي، مكالمة هاتفية من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن "الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نقل تحياته وتحيات وتقدير أخيه رئيس الدولة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، متمنيا للجزائر والشعب الجزائري المزيد من التقدم و الرخاء تحت قيادته الحكيمة".

وأعرب الشيخ منصور عن تهانيه للوزير الأول نذير العرباوي بمناسبة تعيينه وزيرا أول، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه.