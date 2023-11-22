الفيفا تشيد ببلماضي وسليماني

نوهت الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) بكل من مدرب المنتخب الوطني الجزائري، جمال بلماضي، ومهاجم "الخضر" إسلام سليماني، اللذان تألقا خلال الجولتين الأوليين من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، التي جرت ما بين 15 و21 نوفمبر الحالي.

وكتبت الفيفا على موقعها الرسمي "وصل جمال بلماضي إلى المرتبة الثانية بصفته المدرب صاحب ثاني أكبر عدد من المباريات على رأس منتخب -محاربي الصحراء-، بعد الفوز على منتخب الموزمبيق بنتيجة (2-0) في مباراته رقم 59، معادلا رقم المدرب رشيد مخلوفي. ولكن الطريق ما زال طويلا أمامه للوصول إلى الرقم القياسي الذي يحمله المدرب رباح سعدان برصيد 72 مباراة".

وجاء ذلك خلال مقال مطول نشرته الفيفا اليوم الخميس على موقعها عنونته بـ"أربعة أحداث مميزة سطرت الجولتين الأولى والثانية".

وضمن المجموعة السابعة، سجلت الجزائر بداية موفقة في تصفيات مونديال 2026 فبعد الفوز على الصومال (3-1) بملعب براقي في الجولة الاولى, تغلب رفاق محرز في الجولة الثانية خارج الديار على موزمبيق (2-0) بمابوتو.

وسمح هذان الانتصاران لـ"الخضر" باعتلاء صدارة المجموعة بست نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن اقرب الملاحقين.

كما نوهت الفيفا أيضا بالمهاجم المخضرم للفريق الوطني، إسلام سليماني، بعد تألقه مجددا.

وجاء في مقال الهيئة الكروية "منذ الجولة الأولى، عادل الجزائري إسلام سليماني الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في التصفيات الإفريقية، بعد تسجيله الهدف رقم 18، ومعادلا بذلك رقم النجم الإيفواري ديديي دروغبا والكاميروني سامويل إيتو والبوركينابي موموني داغانو.