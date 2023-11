La FIFA rend hommage à Belmadi et à Slimani

La Fédération internationale de football (FIFA) a rendu hommage au sélectionneur de l’équipe nationale Djamel Belmadi et à l’attaquant Islam Slimani, qui se sont distingués, chacun dans son registre, à l’occasion des deux premières journées (Zone Afrique) des qualifications de la Coupe du monde 2026, disputées du 15 au 21 novembre.

« Belmadi a atteint, à l’occasion de la deuxième journée au Mozambique (victoire 2-0), la deuxième marche du classement des entraîneurs ayant dirigé le plus souvent les Fennecs : 59 fois, à égalité avec Rachid Mekhloufi. Il lui reste un peu de marge pour atteindre le record absolu de 72 matches qui appartient à Rabah Saâdane », a écrit l’instance internationale dans un article publié mercredi sur son site officiel intitulé « les quatre faits marquants des 1re et 2e journées. »

Logée dans le groupe G, l’Algérie a bien entamé sa campagne qualificative en battant d’entrée la Somalie (3-1) au stade de Baraki, avant de récidiver trois jours plus tard en disposant du Mozambique à Maputo (2-0). Deux succès qui ont permis aux « Verts » de s’emparer de la tête du classement avec 6 points, à trois longueurs de ses poursuivants directs.

De son côté, l’actuel meilleur buteur historique de la sélection Islam Slimani a également fait parler de lui à l’occasion de cette fenêtre internationale.

« Dès la première journée, Islam Slimani a égalé un record : celui du plus grand nombre de buts inscrits en éliminatoires africains, soit 18. Il s’est mis au niveau de l’Ivoirien Didier Drogba, du Camerounais Samuel Eto’o et du Burkinabè Moumouni Dagano », conclut la même source.