غلق معابر حدودية بين أمريكا وكندا إثر انفجار سيارة

أعلن رئيس الوزراء الكندي إغلاق 4 معابر حدودية بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية في منطقة بوفالو وفرض تدابير أمنية مشددة بعد انفجار سيارة.

وقال المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بوفالو، في بيان، إنه يحقق في الانفجار، الذي وقع على جسر قوس قزح الذي يربط البلدين عبر نهر نياغرا.

من جهتها كشفت "فوكس نيوز" عن مقتل شخصين كانا في السيارة وإصابة ضابط حدودي جراء انفجار السيارة على الجسر الحدودي مع كندا.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة التقطتها مؤسسات إخبارية ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي كشكا أمنيا وقد اشتعلت فيه النيران.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول إنها اطلعت على الحادث، وإنها "تراقب الوضع عن كثب".