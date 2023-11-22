المغرب: عريضة لإلغاء التطبيع

أطلقت شخصيات مغربية رفيعة عريضة، تطالب الدولة بإلغاء كل اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني التي تواصل استهداف القدس والمسجد الأقصى، وتمعن في ارتكاب جرائم حرب بالجملة ضد الإنسانية.

واعتبرت الشخصيات المغربية التي وقعت على العريضة، أن "استمرار التطبيع لا يزيد الكيان الصهيوني إلا تعنتاً وغطرسة وإمعاناً في القتل والتهجير والإجرام"، مطالبة بالإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الإسرائيلي، والسحب النهائي لمكتب الاتصال المغربي في تل أبيب.

من جهة أخرى، عبر الموقعون على العريضة عن إدانتهم حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال في غزة وفي الضفة ضد المدنيين العزل، أطفالاً ونساءً وشيوخاً، بدعم وتحالف من عدد من الدول الغربية.

وحيّا الموقعون على العريضة "المقاومة الفلسطينية لتصديها البطولي الشجاع والمستمر للعدوان الصهيوني، رغم عدم تكافؤ القوى البشرية والعسكرية، ورغم حالة الخذلان الرسمي من الدول العربية والإسلامية عن تقديم الدعم الإنساني والطبي العاجل، كحد أدنى من الواجب تجاه شعب عربي مسلم يتعرض لحرب إبادة جماعية ممنهجة".