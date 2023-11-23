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مجتمع

16 حالة تسمم بالغاز بقالمة وقسنطينة

23 نوفمبر 2023 ()
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تدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة00 سا20د من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من مخرج المدفأة بحي 40 مسكن الطابق 04 و05 ببلدية ودائرة حمام الدباغ.

الحادث خلف تسمم 11 شخصا من عائلتين الطابق 4 و5 تتراوح أعمارهم ما بين سنتين 02 و59 سنة لهم صعوبة في التنفس، نقلوا إلى المستشفى المحلي.

كما تدخلت إسعافات الحماية المدنية على الساعة 22سا29د من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من المدفأة وسخان الماء بحي جعفري رابح ببلدية ديدوش مراد دائرة حامة بوزيان بقسنطينة.

الحادث خلف تسمم 05 أشخاص في حالة غثيان وصعوبة في التنفس تم إسعافهم من طرف مصالحنا ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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