التقلبات الجوية.. نصائح لسياقة أمنة

قدم مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، بعض من نصائح القيادة الأمنة أثناء تساقط الأمطار.

وجاء في منشور لذات الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه من المعروف أن الأمطار من المعيقات التي تواجه السائق التي يحتاج خلالها مهارة عالية للسيطرة على مركبته. لهذا قدم مركز الإعلام جملة من النصائح التي قد تساعد السائقين من أجل قيادة آمنة في مثل هذه الأجواء، كالتفقد الدوري لكل من إطارات السيارة، مقاومات التكثف، مساحات الزجاج، معالجة وتصليح النوافذ التي بها خدوش أو كسور والتي تشكل خطرا كبيرا خاصة في الليل كونها تشتت الضوء.

بالإضافة إلى السير بسرعة منخفضة نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر، التحكم في عجلة القيادة جيدًا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

كما يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

وأضاف المصدر، إلى تجنب برك المياه قدر الإمكان، فالمياه الجارفة يمكن أن تفقدك السيطرة على المركبة ولكونك لا تعلم مدى عمق هذه البرك، أو حتى احتوائها على أشياء خطرة مثل الزجاج أو غيره، كما أن وصول الماء البارد إلى المحرك الذي تكون درجة حرارته عالية قد يؤدي إلى أعطال ميكانيكية في محرك السيارة.

واستخدم الاشارات التحذيرية والمصابيح أثناء هطول الأمطار بغزارة مع إيقاف المركبة على حافة الطريق إن استدعت الضرورة لذلك.