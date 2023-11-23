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مال و أعمال

المدية: الوالي يلتقي إطارات من مؤسسة "نفطال"

23 نوفمبر 2023 ()
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في إطار تشجيع الاستثمار الطاقوي ومناقشة مختلف المؤشرات ذات الصلة بالطاقة ترأس اليوم جهيد موس والي المدية اجتماعا بحضور إطارات عن مؤسسة "نفطال" من أجل تدارس مختلف النقاط ذات الصلة بالمشاريع الطاقوية المحلية.

وقد تناول الطرفان مختلف المؤشرات الطاقوية بالولاية في ظل الانتعاش الذي تشهده هذه الأخيرة التي خطت خطوات هامة في مجال للربط بالغاز.

وقد دعا المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي على تشجيع الاستثمار الطاقوي والحرص كل في مجال اختصاصه على دفع المشاريع الطاقوية ورفع التحفظات المسجلة، وعقد جلسات عمل مكثفة بعنوان الاستثمار الطاقوي في البلديات التي تشهد مشاربع طاقوية.

مع برمجة خرجة ميدانية لمعاينة الأرضية المقترحة لاحتضان مشروع تحويل وحدة توزيع الغاز.

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