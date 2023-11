Pluies orageuses et vents forts dans plusieurs wilayas

L'office national de météorologie a indiqué que les fortes pluies, les vents violents et les tempêtes de sable persisteront aujourd'hui dans plusieurs wilayas du pays.

Le BMS précise que les précipitations entre 60 et 80mm concerneront de 6h jusqu'au lever du jour demain, les wilayas d'El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Bejaia, Tizi Ouzou, Boumerdes, Alger, Tipaza, Guelma, Souk Ahras, Constantine,Mila, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Médea, Blida, Ain Defla, Oum El Bouaki, Tébessa, Batna, Khenchela et El Oued.

Des vents forts et des vents de sable concerneront , par ailleurs, selon un deuxième BMS les wilayas d'El Tarf, Annaba, Skikda, Jegel, Bejaia, Boumerdes, Alger, Tipaza, Batna, M'sila et Djelfa, Biskra, Ouled Jellal, El M'ghair et El Oued, de 6 heures à au lever du jour demain vendredi.