أسعار النفط تواصل الانخفاض

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعها في بداية تعاملات اليوم الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي تراجع في بداية تعاملات اليوم إلى أقل من 81 دولارا للبرميل، بعد جلسة تعاملات متقلبة أمس، انتهت بتراجع السعر بنحو 4 دولارات، في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنحو 76 دولارا للبرميل.. قرر تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط تأجيل اجتماعه الدوري المقرر مطلع الأسبوع المقبل لمراجعة سياسة الإنتاج.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيان لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) القول إن الاجتماع الوزاري للتجمع سيعقد يوم 30 نوفمبر الحالي، دون الكشف عن سبب تأجيل الاجتماع.