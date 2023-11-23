التقلبات الجوية.. طرق وطنية وولائية مغلقة

نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، اليوم الخميس، إلى أن الاضطرابات الجوية الأخيرة أدت إلى قطع عدد من الطرق الوطنية والولائية.

وجاء في منشور لذات المصالح عبر صفحته الرسمية "طريقي" على "الفايسبوك"، أن ولاية البويرة، أغلقت بها الثلوج الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة إيكوكار بلدية بشلول.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى كول تيرودة بلدية أغبالو مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وبالنسبة لولاية بجاية الطريق الوطني رقم 09 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف مغلق بالضبط على مستوى مخرج بلدية تاسكريوت بسبب سقوط الحجارة من أعالي الجبال وسط الطريق.

حيث يتواجد أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاسكريوت بالمكان من أجل تنبيه مستعملي الطريق، وتخفيض السرعة مطلوب مع عدم التجاوز كون الطريق يشهد منعرجات خطيرة.

وأضاف المصدر، أن الطريق الولائي رقم 128 الرابط بين بلديتي تيرمتين وبوغني مغلق بسبب انجراف التربة نتيجة تهاطل الأمطار الأخيرة.