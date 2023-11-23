وهران: 800 مشارك و6 وزراء في منتدى شباب الجزائر

انطلق، صبيحة اليوم الخميس، بوهران منتدى شباب الجزائر بعنوان " شباب مُمكّن لمستقبل مُحصّن.. الشباب الجزائري نحو التمكين الاقتصادي والسياسي"، بمشاركة 800 شاب وشابة من كل ولايات الوطن، وستة وزراء ومسؤولين لعدة هيئات عليا.

كان من بين الحضور وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أحمد بداني، وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي، وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم ورؤساء كل من المجلس الأعلى للغة العربية والسلطة العليا لمكافحة الفساد، والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والمدير العام لإدارة السجون.

عرف المنتدى إمضاء على اتفاقية إطار بين وزير الصيد البحري والموارد الصيدية ورئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي. إضافة إلى اتفاقية إطار بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية ورئيس المجلس الأعلى للشباب والتي تهدف إلى تعزيز وترقية الاستثمار والأنشطة المرتبطة بالفلاحة التنمية الريفية لفئة الشباب.

كما تخلل الحفل تكريم والي وهران سعيد سعيود على مجهوداته لانجاح الطبعة الثانية من منتدى الشباب بوهران.

وبالمناسبة بادرت قيادة المنتدى ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة إلى تكريم عائلة الشهيد علي مقطيط الذي استشهد بعد تنفيذه لعملية بطولية وسط مدينة وهران. تتواصل فعاليات المنتدى لغاية كتابة هذه الأسطر.