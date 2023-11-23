عرقاب يتباحث مع رئيس المجمع الإيطالي "سي جي إي"

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس بمقر الوزارة، وفدا عن المجمع الإيطالي "سي جي إي"، يقوده رئيس المجمع ومؤسسه، جيانفرونكو كورتي، أين تباحثا فرص الأعمال والاستثمار في المجال الطاقوي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة، "بحث فرص الأعمال والاستثمار بين سوناطراك والمجمع الإيطالي في المجال الطاقوي، لاسيما في مجال الغاز الطبيعي وتسويقه"، يضيف البيان.

في هذا الإطار، أكد عرقاب على أهمية التعاون والشراكة التي تربط الشركات الجزائرية والإيطالية، وعرض بالمناسبة فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها القطاع، لاسيما في إطار القانون الجديد للمحروقات "الذي يقدم العديد من المزايا للمستثمرين".

كما تم تسليط الضوء خلال اللقاء، على أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة، وإقامة شراكات متبادلة المنفعة للجانبين.

من جهته، أعرب كورتي، حسب المصدر ذاته، عن الاهتمام الكبير لمجمع "سي جي إي" "لخلق وتحديد مشاريع ملموسة للتعاون، خاصة في ظل وجود مناخ استثماري ملائم والثقة التي تتميز بها العلاقات التي تربط البلدين".

وبمناسبة هذا اللقاء، رحب الجانبان بـ"العلاقات التاريخية" القائمة بين البلدين ولاسيما بين شركات القطاع والشركات الإيطالية في مجال الطاقة والمناجم.