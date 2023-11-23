آيت نوري على رادار عملاق انجلترا

مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية يسعى نادي تشلسي الانجليزي لتعزيز جبهته اليسرى، حسب ما كشف موقف "90 دقيقة" المختص.

ووفق ذات المصدر فإن إدارة "البلوز" وضعت اسم الظهير الأيسر الجزائري ريان آيت نوري على رأس القائمة، حيث يراقب النادي اللندني تطور آداء صاحب الـ22 عاما مع نادي ولفرهامبتون هذا الموسم.

ويحظى الدولي الجزائري باهتمام عدة أندية كبيرة على رأسها ليفربول، مانشستر سيتي ويوفنتوس، كما أن وولفرهامبتون مستعد للتخلي عن آيت نوري في يناير أو الصيف المقبل، وقد بدأ البحث عن البديل، وفق ما كشف المصدر نفسه.