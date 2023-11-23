تصريحات باكيتا عشية مواجهة يونغ أفريكانز

شدد المدرب البرازيلي لفريق شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، اليوم الخميس، على أهمية تحقيق الفوز في الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، عندما يستقبل نادي يونغ آفريكانز التنزاني، سهرة غد الجمعة بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة ابتداء من الثامنة مساء.

وصرح باكيتا خلال ندوة صحفية نشطها بملعب 5 جويلية "لا يهمني كثيرا المنافس بقدر ما أنني أركز على طريقة لعب فريقي لانتزاع الفوز في مستهل مرحلة المجموعات. سنلعب لقاء بلقاء، والمقابلة الأولى تكتسي أهمية بالغة من أجل الفوز فيها".

وأضاف التقني البرازيلي "لا نخشى أي منافس، سنلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا. نحترم جميع المنافسين لكن داخل الديار علينا الفوز".

وقال أيضا "سنخوض الدور تدريجيا لأن أمامنا تنقلات بعيدة على غرار اللقاء المقبل إلى غانا أمام ميدياما، علينا أن نبقى مركزين على الفوز بالمقابلة الأولى. أما تحسن مستوى اللاعبين سيكون من لقاء لآخر. لقد شرحت لهم طريقة عملي وفلسفتي وأظن أننا سنكون أكثر فعالية مستقبلا بداية من المواجهة الأولى لمرحلة المجموعات".

وأكد باكيتا أن لاعبيه "واعون بالمهمة التي تنتظرهم في هذه المنافسة. الضغط سيرتفع مع مرور اللقاءات. وأنا على يقين بأن عناصري قادرة على تقديم أفضل ما لديها وتحسين مستواها".

وسيدير هذه المقابلة طاقم تحكيم من التشاد، تحت قيادة الحاجي آلاو محمد حكما رئيسيا، بمساعدة مواطنيه بوغولا عيسى وموسى حفيز، بالإضافة إلى الحكم الرابع بوسري آرمي ألفريد.

وعن المجموعة الرابعة أيضا، يدشن الأهلي المصري، حملة الدفاع عن لقبه القاري باستقباله نادي ميدياما الغاني يوم السبت بالقاهرة على (20:00).