"حرقة": توقيف 26 مغربيا في وهران

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران خلال أسبوع في عمليات متفرقة من وضع حد لنشاط شبكات إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري عبر سواحل ولاية وهران.

وحسب بيان لذات المصالح ، هاته العملية النوعية جاءت بفضل تكثيف التحريات والاستغلال الأمثل للمعلومة، أين تم تجسيد خطة محكمة أفضت إلى تتبع نشاط وأماكن تواجد هاته الشبكات عن طريق القيام بنقاط مراقبة وتفتيش ومداهمات مختلفة عبر كل المنافذ والمحاور وكذا أماكن نشاطها.

العملية كللت بنجاح، حيث أسفرت عن توقيف 111 شخص، من بينهم 45 مدبر و26 شخص من جنسية مغربية، حجز 08 قوارب و05 محركات مختلفة القوة والأحجام، 8 مركبات تستعمل في عمليات التنقل. 42 صفيحة بنزين بمجموع 1260 لتر، مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ497 مليون سنتيم ومبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت بــ3290 أورو، جوازات سفر وهواتف نقالة، أسلحة بيضاء و قاروة غاز مسيل للدموع.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة حول جناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية.جناية تبييض الأموال.جنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنحة حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي.