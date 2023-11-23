منح تراخيص لـ16 متعاملا في مجال قطع الغيار

في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة، لخضر مولاي سعدون، حول إدماج مؤسسات إنتاج قطع غيار السيارات في سلسلة إنتاج السيارات، أوضح وزير الصناعة، علي عون، اليوم الخميس، أن الأمر مرتبط بانطلاق مصانع صناعة السيارات، مذكرا بوجود "مصنع واحد حاليا، لعلامة معروفة، سيتم تدشينه في ديسمبر المقبل"، على أن تدخل مصانع أخرى حيز الإنتاج "في السنة المقبلة".

ولفت عون إلى أن هذا لم يمنع من تقديم تسهيلات للمستثمرين في هذا المجال، مضيفا أن 16 متعاملا تحصلوا على رخص لإنجاز مصانع لقطع الغيار.

وفي هذا الشأن، شدد على "ضرورة الاعتماد على شبكة المناولة وتوفير جميع المدخلات والمكونات والتركيز على القطع البلاستيكية انطلاقا من مادة بولي- بروبيلان"، مذكرا بمشروع انجاز مصنع لإنتاج البولي-بروبيلان التابع لقطاع الطاقة.