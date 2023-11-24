إجلاء 20 عائلة بسبب التقلبات الجوية في سكيكدة

أنقذت فرق الحماية المدنية ليلة الخميس، 12 شخصا وأجلت 20 عائلة إثر التقلبات الجوية في ولاية سكيكدة.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها، أن وحداتها تدخلت من أجل إنقاذ 8 أشخاص كانوا عالقين داخل حافلة لنقل المسافرين، بالإضافة إلى 4 آخرين كانوا على متن سيارة، بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي فندق على مستوى بلدية عزابة بولاية سكيكدة.

كما تم إجلاء 20 عائلة من سكناتها كإجراء وقائي إثر ارتفاع منسوب مياه وادي الصفصاف، بالمكان المسمى الساسي بوعصيدة ببلدية رمضان جمال.

فيما تزال عملية امتصاص مياه الأمطار متواصلة، في مختلف أحياء بلدية سكيكدة، وحمادي كرومة، وعزابة، ورمضان جمال، والحروش، جندل والحدائق.

وأشار البيان ذاته، إلى تفعيل مخطط النجدة الولائي ووضع مركز قيادة عملي على مستوى الوحدة الثانوية بعزابة.