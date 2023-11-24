طرق مغلقة جراء التقلبات الجوية الأخيرة

نبه مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، اليوم الجمعة، إلى أن التقلبات الجوية الأخيرة أدت إلى غلق عدة طرق ولائية ووطنية.

وأفادت ذات المصالح في منشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن الطريق الولائي رقم 33 في شطره الرابط بين بلديتي زردازة وأولاد حبابة بولاية سكيكدة مغلق بسبب ارتفاع منسوب مياه سد زردازة.

وأن الطريق الوطني رقم 20 في شطره الرابط بين بلديتي هواري بومدين وسلاوة عنونة بالضبط عند مدخل قرية عين عمارة بلدية هواري بومدين بولاية قالمة يشهد صعوبة في السير بسبب انجراف التربة والحجارة وسط الطريق، وأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بهواري بومدين رفقة الحماية المدنية ومصالح الأشغال العمومية بالمكان من أجل فتح الطريق وتنبيه مستعملي الطريق.

أما بولاية باتنة فاليقظة مطلوبة بالطريق الوطني رقم 87 الرابط بين بلدتي تيمقاد والشمرة بسبب انجراف التربة مع وجود سيول المياه وسط الطريق، حيث أن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيمقاد بالمكان لتسهيل حركة المرور وتنبيه مستعملي الطريق.

وأضاف المصدر، أن الطريق الوطني رقم 05 في شطره الرابط بين بلديتي عين اسمارة وواد العثمانية بقسنطينة شهد صعوبة في السير جراء ارتفاع منسوب المياه.

كما يجب اليقظة والحذر بالطريق الوطني رقم 09 على مستوى بلدية خراطة بالضبط بالمكان المسمى تاملحت ببجاية بسبب انجراف التربة وسط الطريق.

وشهد الطريق الوطني رقم 100 الرابط بين عين مليلة وأم البواقي بالضبط بقرية باسطيل بلدية عين مليلة، صعوبة في السير بسبب ارتفاع منسوب مياه واد باسطيل.