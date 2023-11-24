وضع الدولي الجزائري يوسف عطال تحت النظر في نيس

قالت يومية "نيس ماتان" الفرنسية، أنه تم وضع اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال تحت النظر في أحد مقرات الشرطة الفرنسية بمدينة نيس.

الإجراء تم اتخاذه سهرة أمس، حسب نفس المصدر، للاستماع لأقواله عقب ايداع شكاوى من عدة جهات لنشره عبر انستغرام رسالة مساندة للمقاومة الفلسطينية، المصنفة جورا وظلما كجهة إرهابية في فرنسا.

وشن اللوبي الصهيوني حملة واسعة ضد الدولي الجزائر، تقدمهم في ذلك عمدة مدينة نيس المتطرف، كريستيان استروزي.

كما سلطت عليه رابطة كرة القدم الفرنسية عقوبة التوقيف عن اللعب مع ناديه نيس طيلة 7 جولات كاملة.