ڨالمة: انقطاعات للتيار الكهربائي لساعات طويلة

يعيش سكان العديد من بلديات ولاية قالمة، منذ أمس ظلاما دامسا بسبب انقطاعات للتيار الكهربائي الذي تزامن مع تساقط كميات معتبرة من الأمطار.

وقال سكان من بلديات قالمة، مجاز عمار، هواري بومدين، حمام دباغ، أن هذه الانقطاعات طالت مددنا حيث بلغت الساعات الطويلة، مثلما هي الحال بالأحياء الشعبية الجهة الغربية من مدينة قالمة محي شنيشن، عحابي الحاج مبارك قرقور عين دفلة وغيرها. وبمدينة الظلام حمام دباغ التي تعيش تحت رحمة الظلام منذ منتصف ليلة الخميس إلى غابة كتابة هذه الأسطر.

وخلفت ظاهرة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي طالت عدة بلديات من ولاية قالمة، حالة من التذمر لدى السكان مع توقف العديد من الخدمات الضرورية كالمخابز وموزعات الأموال التابعة البريد الجزائر وللوكالات البنكية، تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع.