فغولي يوجه رسالة قوية

نشر الدولي الجزائري، سفيان فغولي، اليوم الجمعة، رسالة قوية إلى زميله في المنتخب يوسف عطال، وموجها في الوقت نفسه انتقادات لاذعة للعدالة الفرنسية.

وكتب في فيغولي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": متضامن مع عطال، لقد قام بسحب منشوره وقدم اعتذاره على الفيديو موضحا أنه لم ينتبه لما جاء في نهايته".

وأضاف فغولي: "تعرضه للاستبعاد، الإيقاف والآن وضعه تحت النظر، يجب على العدالة التركيز على بلاطوهات التلفزيون عديمة الفائدة التي تنشر الكراهية".

وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت عطال على سبيل الاحتياط بعد اتهامه بـ"الدفاع عن الإرهاب" عقب مقطع فيديو نشره بخصوص الحرب في غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء هذا الاعتقال بعد فتح تحقيق في 16 أكتوبر الماضي بالتهمة المذكورة و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين". ليتم توقيفه من قبل نادي نيس الذي يلعب له كما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة للدوري الفرنسي سبع مباريات في 26 من الشهر الماضي.

وكان عطال اعتذر عما بدر منه بالقول: "أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك"، مضيفا أنه يريد "توضيح وجهة نظره من دون أي غموض، أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا".